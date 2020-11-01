Ташкент, , 08:12 — REGNUM Услугу получения постоянной регистрации в Ташкенте и Ташкентской области теперь можно оформить без посещения паспортного стола на едином портале интерактивных государственных услуг, сообщает пресс-служба портала.

Как сообщает источник, услуга автоматизирована и предоставляется в течение одного рабочего дня.

Услугой могут воспользоваться граждане, владеющие собственным жильем, приобретенным в соответствии с законодательством республики. Также услуга доступна для тех, кто имеет регистрацию по месту постоянного проживания в столице Узбекистана в случае, если им необходимо изменить адрес регистрации по месту постоянного проживания в Ташкенте и Ташкентской области. Услугу могут получить также лица, имеющие регистрацию по месту постоянного проживания в Ташкентской области, если им нужно изменить адрес регистрации в области.

Постоянная регистрация через единый портал интерактивных государственных услуг на 10% дешевле стоимости предоставления услуги при посещении паспортного стола. Стоимость услуги через портал составляет 2% от базовой расчетной величины, что на данный момент составляет 223 тысячи сумов или порядка 1700 рублей.