Бишкек, , 07:55 — REGNUM За минувшие сутки в Киргизии выявили 565 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число выявленных случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 59 443, сообщили 1 ноября в пресс-службе штаба по борьбе с COVID-19.

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За сутки с учетом случаев внебольничной пневмонии выздоровели 426 человек, а за весь период COVID-19 побороли 50 409 пациентов.

Общее число летальных исходов из-за осложнений, вызванных COVID-19 в республике составило 1150 (за сутки скончались пять пациентов).

По состоянию на 1 ноября лечение в условиях стационаров медицинских учреждений в Киргизии получают 3386 человек. Состояние 47 из них (1,3%) врачи оценивают как удовлетворительное, 2313 (68,3%) — как средней степени тяжести, 927 (27,3%) — как тяжелое, 99 (2,9%) — как критическое.

За минувшие сутки выявили еще три новых случая инфицирования коронавирусом медицинских работников. Также три медицинских работника выздоровели и были выписаны из стационаров медицинских учреждений, восемь медработников завершили соблюдение режима домашней самоизоляции.

За весь период пандемии коронавирусом в Киргизии были инфицированы 3616 медработников, 3335 из которых выздоровели.

В республике с начала эпидемии COVID-19 провели 422 250 тестирований на коронавирус методом ПЦР, 1654 из которых были проведены за последние сутки.

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