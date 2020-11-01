Берлин, , 03:07 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель, министр финансов Олаф Шольц, премьер-министр Баварии Маркус Зодер и ряд других политиков были внесены в «чёрный список» руководством легендарной пивной Ständige Vertretung (StäV) в Берлине. Об этом 31 октября заявили исполнительный директор заведения Йорн Петер Бринкманн и его деловой партнер Ян Филипп Бубингер в своём обращении в Facebook.

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В заявлении сказано, что такое решение было принято в связи с ужесточением со 2 ноября карантинных мер из-за угрозы распространения коронавируса. Руководители пивной обвинили правительство ФРГ в том, что в стране с весны не было предпринято никаких мер, чтобы подготовить экономику, медучреждения и население страны ко второй волне коронавируса.

«Инфицирование в гастрономических заведениях, согласно данным института Роберта Коха, составляет менее трех процентов. Тем не менее нам сейчас объявили о национальном запрете на профессию», — заявил Бринкманн.

Решение правительства закрыть гастрономические заведения руководители заведения назвали «акционизмом», поясняя, что этот шаг не спасёт экономику страны, а напротив, лишит рабочих мест 2,5 млн людей, занятых в отрасли. Политиков, причастных к принятию решения о закрытии гастрономических заведений, руководство бара внесло в «чёрный список». Бубингер призвал всех коллег присоединиться к этой идее.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении «ограниченного карантина» в Германии со 2 ноября. В стране будут закрыты театры, кино, фитнес-центры, салоны красоты, отели и общепиты.

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