Нью-Йорк, США, , 02:40 — REGNUM Трёхдневный карантин для всех приезжающих в американский штат Нью-Йорк из других штатов ввёл губернатор Эндрю Куомо. Об этом 31 октября сообщил сам губернатор штата Нью-Йорк в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в его Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Куомо пояснил, что он отменяет прежнее требование о 14-дневном карантине для всех приезжающих в штат Нью-Йорк из других штатов и территорий США. По новым правилам, все, прибывающие в Нью-Йорк, должны пройти трёхдневный карантин и сделать тест на коронавирус на четвёртый день. В случае, если результат теста будет отрицательный, человек выходит из карантина. В случае, если гражданин отказывается делать тест, он соблюдает карантин в течение двух недель.

Как уточнил Куомо, решение было принято после рекомендаций, полученных от экспертов с мировым именем.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США за сутки было выявлено более 99 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Это рекордный показатель по количеству инфицированных за сутки для страны за всё время с начала пандемии COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В США за сутки выявили свыше 99 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2