Анкара, , 02:14 — REGNUM Налог на проживание в отелях должен быть введён с 1 ноября в Турции, но в туристической отрасли рассчитывают на новую отсрочку его введения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Ассоциации туроператоров Турции (TURSAB).

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Налог на проживание в отелях предполагалось повысить на 1% с 1 апреля текущего года, но в связи с глубоким кризисом в туристической отрасли из-за коронавируса его введение было отложено до 1 ноября 2020 года. Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о данном решении в марте текущего года. Срок введения налога подошёл, но вступит ли это решение в силу пока неизвестно.

В парламенте Турции вновь поднят вопрос об отсрочке на введение налога и туроператоры надеются, что решение будет принято в их пользу. Как пояснил представитель TURSAB, из-за кризиса в отрасли у государства фактически нет шансов на получение этого налога ни от туристов, ни от отельеров, ни от турфирм.

В случае введения данного налога его будут оплачивать самостоятельно только туристы, которые сами будут бронировать проживание. Для организованных туристов налог будет включён в общую стоимость тура. Туроператоры обещают, что налог будет практически незаметен для туристов.

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