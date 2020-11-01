Москва, , 00:52 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Японией, приостановленное в связи с угрозой распространения коронавируса, возобновляется с 1 ноября. Об этом сообщила пресс-служба оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

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Авиакомпании «Аэрофлот» и «Аврора» будут выполнять три авиарейса в неделю. Два авиарейса будут осуществляться в Токио из Москвы, один из Владивостока в Токио. Сначала перелёты будут осуществляться один раз в неделю каждый, в дальнейшем количество полётов запланировано увеличить до двух раз в неделю.

После возвращения из Японии граждане России будут обязаны сдать тесты на коронавирусную инфекцию и в трёхдневный срок разместить на портале госуслуг.

Напомним, регулярное международное авиасообщение было прекращено Россией весной текущего года в связи с угрозой распространения коронавируса. Частичное возобновление авиаперелётов в ряд стран произошло летом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о возобновлении авиарейсов из Самары в турецкий Стамбул.

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