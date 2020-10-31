Москва, , 23:40 — REGNUM Более 50 пациентов с COVID-19 скончались за минувшие сутки в столице России. Об этом в субботу, 31 октября, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение — трансляция»

«В Москве скончались 52 пациента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех скончавшихся от COVID-19 пациентов ранее был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на SARS-CoV-2.

Отметим, что сутками ранее в столице России от COVID-19 скончались 55 пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, 31 октября в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили, что массовые мероприятия в Москве 4 ноября и марш в честь парада на Красной площади 7 ноября 1941 года не состоятся из-за пандемии.

Читайте также: Власти Москвы отменили массовые мероприятия 4 и 7 ноября