Москва, , 23:28 — REGNUM Заявление Департамента транспорта Москвы о том, что с 7 ноября 2020 года езда по выделенкам на дорогах столицы для автомобилистов станет запрещена, вызвало неоднозначную реакцию со стороны пользователей сети. Граждане оставили свои комментарии 31 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«В последние годы все острее нарастает внутреннее ощущение, что нахожусь в мышеловке, из которой безумно хочется вырваться. Продала машину два года назад, чтобы снизить хоть немного это чувство. Поняла для себя что тут чем меньше имущества, тем легче жить… Вообще поняла для себя такую вещь, большой город убивает свободу личности и душу, хочется ближе к природе», — пишет Наталья Д.

Многие уверены, что выделенку можно использовать конструктивным образом. К примеру, там может ездить общественный транспорт и кареты скорой помощи.

«Так давайте выделенку сделаем для общественного транспорта и авто скорой помощи! По выделенкам сейчас едут авто с мигалками, полицейские, прокуратура, такси и автобусы. Создаётся впечатление, что выделенку отгородили для избранных. И отгородили то почти по половине дороги. Проедет не то что автобус, бронетранспортер запросто!», — считает Елена И.

Другие же ответили тем, что не считают правильным предоставлять выделенку для общественного транспорта. По их наблюдениям, транспорт и так прекрасно перемещается по обычным полосам.

«В принципе, выделенные полосы вполне справлялись с загруженностью в выходные дни. Причин для их использования ежедневно только городским транспортом не сильно оправдан», — поделилась мнением Татьяна Л.

Но нашлись и те, кому не понравилась инициатива лишить автомобилистов возможности проехаться по выделенке. Таким образом, считают они, на дорогах увеличатся пробки.

«Грузовым в левый ряд нельзя. Штраф 1500. Крайний правый — выделенка. Остается средний, по которому часто плетётся газельтранс. И деться некуда. Даже при свободной дороге теряется общая скорость потока», — написал Максим П.

Напомним, 31 октября в Департаменте транспорта Москвы сообщили о том, что с 7 ноября 2020 года езда по выделенкам на дорогах столицы для автомобилистов станет запрещена, кроме такси, машин экстренных служб и велосипедистов.