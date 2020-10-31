Москва, , 22:09 — REGNUM Заявление митрополита Илариона о том, что французские власти должны запретить карикатуры на пророка Мухаммеда, вызвало неоднозначную реакцию в интернете. Пользователи оставили свои комментарии 31 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Так, ряд пользователей выразили свою поддержку представителю РПЦ. По их мнению, Францию раздирает конфликт на религиозной почве только потому, что там не сформировано уважительное отношение к верованиям своих граждан.

«Я поддерживаю это решение. Почему права людей на веру в Бога не учитываются, а еще и насмехаются над ними? Справедливость предполагает равные права для людей. В данном случае тут идет религиозное оскорбление. И если тебя оскорбляют, Вы, представители государства, защитите оскорбленного — остановите оскорбляющего, если вы берете на себя функции регулирования отношений в мирном русле — это ваша прямая обязанность», — считает Роман С.

Другие же отметили важность свободы слова, которая присутствует во Франции. Но они отметили, что данная свобода не должна превращаться в оскорбление и провокацию, которая может стоить жизни своих граждан.

«Отрезать головы как бы по умолчанию нельзя. А вот со свободой во Франции действительно двойные стандарты. Насмехаться и издеваться над религиозными святынями можно, а вот французский флаг сжечь почему-то нельзя. И вообще, если знают, что есть религия с большим количеством фанатичных последователей, то какой смысл их провоцировать?», — задаётся вопросом Михаил Б.

Нашлись и те, кто призвал уважать те ценности и традиции, которые присущи тем или иным государствам. Имеется в виду, что если во Франции считается крайне важным отстаивать свободу слова, то не стоит навязывать французам свои представления.

«У кого-то христианство, у кого-то ислам, а у кого-то свобода слова. В каком бы месте ты не оказался, чти традиции этого места. Предлагать свой устав — можно, но навязывать свой устав уже грех», — поделился мнением пользователь «Добрый Мир».

Напомним, 31 октября митрополит Иларион сделал заявление, согласно которому французские власти должны запретить карикатуры на пророка Мухаммеда.