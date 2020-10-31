Москва, , 21:31 — REGNUM В Москве массовые мероприятия 4 ноября и марш в честь парада на Красной площади 7 ноября 1941 года не состоятся из-за пандемии коронавируса, сообщили 31 октября в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.

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«Заявленные на 4 ноября публичные мероприятия органами исполнительной власти города Москвы не согласованы», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Там также добавили, что по этой же причине было отменено проведение торжественного марша, посвященного годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Москве у 4952 граждан подтвердилось заражение новой коронавирусной инфекцией. Днём ранее этот показатель составлял 5268. Также сократилось число госпитализированных с COVID-19 пациентов. За минувшие сутки в столичные медучреждения поступило 1 070 граждан, заражённых коронавирусом, в то время как за день до этого их численность составляла 1274 человек.

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