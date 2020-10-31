Лондон, , 19:57 — REGNUM За минувшие сутки в Великобритании было выявлено более 21,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 31 октября свидетельствуют опубликованные на сайте правительственной информации данные.

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По последним данным, общее число выявленных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране стало составлять более 1 млн.

Также сообщается, что за минувшие 24 часа в Великобритании было отмечено 326 летальных исходов от COVID-19, а с начала пандемии в стране суммарное количество летальных исходов достигло 46 555.

Днем ранее в Соединенном Королевстве было выявлено 24,4 тыс. новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, ранее нейрофизиологи из Великобритании пришли к выводам, что переболевшие COVID-19 пациенты демонстрируют в дальнейшем снижение когнитивных функций, в частности, им становится труднее решать задачи, требующие умственных усилий.