Челябинск, , 19:54 — REGNUM Жильцы пострадавшей при взрыве в Челябинске кислорода многоэтажки получат помощь с ремонтом. Об этом на брифинге сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

Он отметил, что в понедельник, 2 ноября, часть граждан смогут вернуться в квартиры, если там нет повреждений. Если же такие будут выявлены, то возвращение задержится на период ремонта. Сейчас имущество граждан охраняет полиция. Возле здания стоят посты.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за взрыва и пожара на кислородной станции горбольницы №2 пострадал стационар учреждения, в котором лечатся пациенты с COVID-19. Также повреждения получила девятиэтажка поблизости. Пациентов стационара и жильцов дома эвакуировали.

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