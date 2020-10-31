Челябинск, , 19:47 — REGNUM Взрыв на кислородной станции горбольницы №2 в Челябинске мог произойти из-за аварийного состояния электрооборудования. Об этом заявил журналистам южноуральский губернатор Алексей Текслер.

Он отметил, что, по предварительной версии, возникло короткое замыкание. Но точная причина станет известна после проверки. Предстоит в том числе и анализ электрооборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября на кислородной станции больницы взорвался кислород. Также возник пожар. Пострадавших и погибших нет.

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