Челябинск, , 19:28 — REGNUM Ковидный стационар горбольницы №2 в Челябинске сможет снова принять пациентов примерно через три недели. Об этом заявил на брифинге губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Он отметил, что сейчас идёт подготовка сметы. После этого сроки станут яснее. Тогда же окажется понятна и сумма, которую придётся потратить на восстановление.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября на кислородной станции взорвался кислород. Там же произошёл пожар. Пострадали стационар, девятиэтажка поблизости и несколько автомобилей. Среди людей погибших и пострадавших нет. Жильцов дома эвакуировали, а пациентов стационара разместили в других госпиталях.

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