Санкт-Петербург, , 19:47 — REGNUM Надводные корабли ВМФ России, действующие в составе Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, в 2020 году в ходе выполнения различных задач наплавали около 14 тысяч ходовых суток, заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Такие данные Евменов привёл в поздравительной телеграмме, направленной в связи с ежегодным празднованием 30 октября даты создания Российского регулярного флота и Дня моряка-надводника в адрес командований флотов.

«Поздравительная телеграмма главкома ВМФ была доведена до военных моряков, а также до экипажей кораблей, выполняющих задачи в Мировом океане», — отмечается в сообщении военного ведомства.

В поздравлении Евменова особо подчёркивается тот факт, что «военные моряки по своему уровню подготовки сегодня способны выполнять задачи любой сложности», что подтверждается высокими результатами, проявленными в ходе всех военных учений 2020 года, включая оперативные межфлотские учения «Океанский Щит-2020», стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота ВМФ России «Североморск», выполняющий задачи в Северной Атлантике совместно с большим морским танкером «Сергей Осипов», 28 октября провёл тренировку по пополнению запасов топлива и пресной воды, а также противодиверсионные учения.

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