Челябинск, , 18:39 — REGNUM В Челябинске прокуратура начала проверку исполнения законодательства по безопасности в лечебных учреждениях. Её на личный контроль взял заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачёв, который и инициировал данные мероприятия.

Поводом стал хлопок на кислородной станции городской больницы №2. К проверке также привлечены сотрудники Ростехнадзора и других контролирующих органов. В ходе неё предстоит оценить действия либо бездействие тех должностных лиц, которые ответственны за ввод станции в эксплуатацию и за техническое обслуживание кислородного оборудования.

Кроме того, прокурору Челябинской области Виталию Лопину Ткачёв поручил контролировать следствие по уголовному делу о халатности, которое возбудил Следственный комитет. Как сообщало ИА REGNUM, взрыв и пожар произошли утром 31 октября. Погибших, как и пострадавших, нет.

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