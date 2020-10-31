Солнечногорск, Московская область, , 18:25 — REGNUM Участницы новой образовательной программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» представили свои социальные проекты заместителю председателя Совета федерации РФ Галине Кареловой.

Онлайн-встреча, на которой речь шла о проектах форума и поддержке женского лидерства, прошла в рамках мероприятий по подготовке к третьему Евразийскому женскому форуму. Его проведение запланировано в Санкт-Петербурге в 2021 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа «Женщина-Лидер» реализуется Мастерской управления «Сенеж» при поддержке Совета Евразийского женского форума и Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации. О старте программы объявила в начале сентября председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Валентина Матвиенко в ходе прямого включения на суперфинале конкурса. Программа направлена на формирование и развитие сообщества успешных женщин, а также их вовлечение в решение актуальных проблем и поиск эффективных ответов на вызовы современности.

«Традиционно в преддверии форума запланирована насыщенная программа мероприятий. Так, будет запущен марафон женских инициатив в развитии территорий, пройдут гостиные Евразийского женского форума. Во всех федеральных округах пройдет стартап-тур «Сколково», будут отобраны лучшие инновационные технологические проекты женщин», — рассказала на онлайн-встрече о планируемых мероприятиях в рамках Евразийского женского форума заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова.

Она уточнила, что сама программа «Женщина-лидер» является первым проектом в рамках подготовки к третьему Евразийскому женскому форуму. Первыми слушателями программы стали 140 активных участников проектов Совета Евразийского женского форума, победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Среди них примерно поровну представителей бизнеса и госсектора с некоммерческими организациями. Руководящие должности занимают почти все — более 90%, треть имеет стаж руководства от 5−10 лет.

В рамках встречи с участницами программы вице-спикер СФ Галина Карелова рассказала о проектной деятельности Совета Евразийского женского форума, в том числе по поддержке женского лидерства. Она отметила, что успешно действуют проекты, направленные на более активное включение женщин в цифровую экономику, промышленность, продвижение социальных инноваций, международную кооперацию и развитие территорий.

«Эти социально значимые инициативы решают конкретную проблему, содержат новые современные решения с использованием инновационных, в том числе цифровых технологий, а также учитывают опыт международных организаций. Более широко они будут презентованы международному сообществу на предстоящем Форуме», — подчеркнула Галина Карелова.

Среди представленных женщинами-лидерами на онлайн-встрече вице-спикеру инициатив были социальные проекты, призванные решить проблемы в детском образовании, профессиональном обучении предпринимательниц, поддержать работающих матерей и развивать региональный туризм.

«Мы хотим не только, как сейчас говорят, «прокачать» и дать новые навыки и компетенции активным женщинам. Результатом нашей программы должны стать конкретные социальные проекты, которые будут реализованы нашими слушателями. Мы хотим при поддержке авторитетного Совета Евразийского женского форума дать уникальный опыт и предложить яркие практические решения, которые можно будет тиражировать далее в регионах страны», — прокомментировала цели программы Екатерина Егошина, руководитель департамента образовательных проектов Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

По словам Дианы Тевосовой, генерального директора Детского Продюсерского центра «Имена Продакшн», важными на встрече с вице-спикером были такие вопросы «Как эффективно выстроить свою работу и помогать обществу? Как стать социально активной и чем сегодня государство может помочь и помогает лидерам? В каких сферах женщины должны усилить свое участие?»

Диана Тевосова является продюсером фильма «257 причин, чтобы жить», который получил первый приз в номинации Best Performance на Каннском кинофестивале Canneseries в октябре 2020 г. Также она является организатором и идейным вдохновителем ежегодного благотворительного московского фестиваля «Я Верю», в котором приняло участие более 20 000 ребят.

«Фестиваль «Я верю» — это возможность для талантливых детей добиться успеха в той области, где они действительно талантливы. Главными целями этого проекта являются развитие фестиваля до общероссийского, социализировать и обучить российских детей путем творчества, независимо от их социального статуса, поддерживать талантливых детей в культурной сфере, вдохновить и научить патриотизму, мотивировать детей на добрые дела, научиться верить в мечту и осуществлять ее в жизни, научить верить в лучшее будущее России. Мы верим и приложим усилия, что в 2020 — 2021 году «Я верю», станет телевизионным проектом и будет показан на одном из федеральных каналов. Галина Николаевна поддержала эту инициативу, я верю, что общими усилиями мы обязательно его реализуем», — сказала по итогам онлайн-встречи Диана Тевосова.

Анна Хрусталева, суперфиналистка конкурса «Лидеры России», директор юридического департамента международного консалтинга ACSOUR, сопредседатель Комитета по безопасности бизнеса AmCham, отметила три важных для себя момента по итогам встречи, в ходе которой было знакомство с проектной деятельностью Совета Евразийского женского форума: «Первое, успех проекта на национальном и международном уровнях — это команда. Команда вместе движется к единому видению, когда сила в каждом ее участнике, а сила тока каждого отдельного участника — в команде. Второе, проект «Женщина — Лидер» — это проект про возможности для успешных женщин. Про веру в нас, про поддержку наших инициатив и про результаты нашей социальной работы. И третье, сегодня особенно актуальны вопросы цифровизации, сельского хозяйства и экологии».

Анна Хрусталева является автором социальной инициативы — нового проекта «Правовая грамотность женщин». По ее мнению, «именно знание законов своей страны и правовых принципов может позволить действовать женщинам успешно для созидательного развития сфер образования, экологии, здравоохранения, экономики, цифровизации и политики».

Проект команды «Адвокаты образования» представляла на встрече одна из его инициаторов Мария Гладышева, финалистка конкурса «Лидеры России» руководитель проекта в Центре подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС, преподаватель МГИМО.

«Мы работаем над бесплатным курсом, который планируем распространить, в первую очередь, среди наших преподавателей 1−11 классов, а потом, возможно, выйти на международные школы и учреждения. Во время вебинара Галина Николаевна Карелова как раз упомянула нашу идею как одну из социально-полезных и актуальных. Очень понравилось, что спикер в курсе многих проектных инициатив девушек-участниц программы. Это значит, что мы на правильном пути, а наши инициативы будут замечены и реализованы», — сказала Мария Гладышева.

Программа «Женщина-Лидер» проходит в смешанном офлайн и онлайн формате. Она стартовала в сентябре и завершится очным модулем в декабре 2020 года.