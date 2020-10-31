Солнечногорск, Московская область, 31 октября 2020, 18:25 — REGNUM Участницы новой образовательной программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» представили свои социальные проекты заместителю председателя Совета федерации РФ Галине Кареловой.
Онлайн-встреча, на которой речь шла о проектах форума и поддержке женского лидерства, прошла в рамках мероприятий по подготовке к третьему Евразийскому женскому форуму. Его проведение запланировано в Санкт-Петербурге в 2021 году.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа «Женщина-Лидер» реализуется Мастерской управления «Сенеж» при поддержке Совета Евразийского женского форума и Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации. О старте программы объявила в начале сентября председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Валентина Матвиенко в ходе прямого включения на суперфинале конкурса. Программа направлена на формирование и развитие сообщества успешных женщин, а также их вовлечение в решение актуальных проблем и поиск эффективных ответов на вызовы современности.
Она уточнила, что сама программа «Женщина-лидер» является первым проектом в рамках подготовки к третьему Евразийскому женскому форуму. Первыми слушателями программы стали 140 активных участников проектов Совета Евразийского женского форума, победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Среди них примерно поровну представителей бизнеса и госсектора с некоммерческими организациями. Руководящие должности занимают почти все — более 90%, треть имеет стаж руководства от 5−10 лет.
В рамках встречи с участницами программы вице-спикер СФ Галина Карелова рассказала о проектной деятельности Совета Евразийского женского форума, в том числе по поддержке женского лидерства. Она отметила, что успешно действуют проекты, направленные на более активное включение женщин в цифровую экономику, промышленность, продвижение социальных инноваций, международную кооперацию и развитие территорий.
Среди представленных женщинами-лидерами на онлайн-встрече вице-спикеру инициатив были социальные проекты, призванные решить проблемы в детском образовании, профессиональном обучении предпринимательниц, поддержать работающих матерей и развивать региональный туризм.
По словам Дианы Тевосовой, генерального директора Детского Продюсерского центра «Имена Продакшн», важными на встрече с вице-спикером были такие вопросы «Как эффективно выстроить свою работу и помогать обществу? Как стать социально активной и чем сегодня государство может помочь и помогает лидерам? В каких сферах женщины должны усилить свое участие?»
Диана Тевосова является продюсером фильма «257 причин, чтобы жить», который получил первый приз в номинации Best Performance на Каннском кинофестивале Canneseries в октябре 2020 г. Также она является организатором и идейным вдохновителем ежегодного благотворительного московского фестиваля «Я Верю», в котором приняло участие более 20 000 ребят.
Анна Хрусталева, суперфиналистка конкурса «Лидеры России», директор юридического департамента международного консалтинга ACSOUR, сопредседатель Комитета по безопасности бизнеса AmCham, отметила три важных для себя момента по итогам встречи, в ходе которой было знакомство с проектной деятельностью Совета Евразийского женского форума: «Первое, успех проекта на национальном и международном уровнях — это команда. Команда вместе движется к единому видению, когда сила в каждом ее участнике, а сила тока каждого отдельного участника — в команде. Второе, проект «Женщина — Лидер» — это проект про возможности для успешных женщин. Про веру в нас, про поддержку наших инициатив и про результаты нашей социальной работы. И третье, сегодня особенно актуальны вопросы цифровизации, сельского хозяйства и экологии».
Анна Хрусталева является автором социальной инициативы — нового проекта «Правовая грамотность женщин». По ее мнению, «именно знание законов своей страны и правовых принципов может позволить действовать женщинам успешно для созидательного развития сфер образования, экологии, здравоохранения, экономики, цифровизации и политики».
Проект команды «Адвокаты образования» представляла на встрече одна из его инициаторов Мария Гладышева, финалистка конкурса «Лидеры России» руководитель проекта в Центре подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС, преподаватель МГИМО.
Программа «Женщина-Лидер» проходит в смешанном офлайн и онлайн формате. Она стартовала в сентябре и завершится очным модулем в декабре 2020 года.