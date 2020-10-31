Архангельск, , 18:02 — REGNUM В Архангельской области проводится проводится исследование коллективного иммунитета к вакциноуправляемым инфекциям среди детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Бесплатное исследование на устойчивость к кори, краснухе, коклюшу, эпидемическому паротиту, полиомиелиту, дифтерии и столбняку среди привитых детей проведут в областном центре, Северодвинске и Новодвинске.

Как сообщало ИА REGNUM, лаборатории Архангельской области ежедневно проводят до четыре тысяч тестов на коронавирус SARS-CoV-2.