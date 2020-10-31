Москва, , 18:01 — REGNUM

В честь пятилетия Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» президент РФ Владимир Путин обратился к активистам движения. Обращение Президента было озвучено 31-го октября в первый день Международного онлайн-форума волонтеров.

«С удовлетворением отмечу, что за прошедшие годы Движение завоевало высокий общественный авторитет, достойно продолжило замечательные традиции добровольчества и подвижничества, которыми во все времена славилась наша страна. Важно, что сегодня этот масштабный, поистине общенациональный проект развивается, наполняется новыми инициативами и реальными делами. Объединяет своей благородной миссией чутких, неравнодушных людей — как в России, так и за ее пределами. Вы искренне стремитесь приносить пользу Отечеству, воспитываете в подрастающем поколении уважение к героическим страницам нашей истории. И, конечно, глубокого признания заслуживает ваша самоотверженная, слаженная работа в период сложной эпидемиологической обстановки. Желаю вам успехов и всего наилучшего!» — пожелал активистам Владимир Путин.

Также свои поздравления движению направили первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, герой РФ, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие.

На мероприятии присутствовали: руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, руководитель проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Александр Хинштейн, заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов.

Отметить юбилей движения в режиме онлайн в эти выходные собрались более 5 000 человек из 50 стран мира. Вместе с приглашенными гостями Волонтеры Победы подвели основные итоги работы за первые 5 лет, запланировали цели на будущее и презентовали новую систему роста добровольцев движения.

Форум проводится при поддержке ОАО «Российские железные дороги». В рамках мероприятия для участников запланирована двухдневная образовательная программа, творческие вечера, встречи с наставниками движения, конкурсы и подарки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Волонтеры Победы из проекта, созданного в год 70-летия Победы с цеью помощи в проведении юбилейных торжеств, развились в мощное движение с широким представительством не только во всех регионах России, но и в 50 странах мира.

За это время добровольцы благоустроили более 75 000 воинских захоронений и памятных мест, высадили более 27 000 000 деревьев по всему миру в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны в рамках акции «Сад Памяти», помогли тысячам желающим составить «семейное древо» и даже найти потерянных родственников.

Волонтеры Победы работают на постоянной основе более, чем с 50 тысячами ветеранов Великой Отечественной войны и пожилых людей.