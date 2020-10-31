Москва, 31 октября 2020, 18:01 — REGNUM
В честь пятилетия Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» президент РФ Владимир Путин обратился к активистам движения. Обращение Президента было озвучено 31-го октября в первый день Международного онлайн-форума волонтеров.
Также свои поздравления движению направили первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, герой РФ, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие.
На мероприятии присутствовали: руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, руководитель проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Александр Хинштейн, заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов.
Отметить юбилей движения в режиме онлайн в эти выходные собрались более 5 000 человек из 50 стран мира. Вместе с приглашенными гостями Волонтеры Победы подвели основные итоги работы за первые 5 лет, запланировали цели на будущее и презентовали новую систему роста добровольцев движения.
Форум проводится при поддержке ОАО «Российские железные дороги». В рамках мероприятия для участников запланирована двухдневная образовательная программа, творческие вечера, встречи с наставниками движения, конкурсы и подарки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Волонтеры Победы из проекта, созданного в год 70-летия Победы с цеью помощи в проведении юбилейных торжеств, развились в мощное движение с широким представительством не только во всех регионах России, но и в 50 странах мира.
За это время добровольцы благоустроили более 75 000 воинских захоронений и памятных мест, высадили более 27 000 000 деревьев по всему миру в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны в рамках акции «Сад Памяти», помогли тысячам желающим составить «семейное древо» и даже найти потерянных родственников.
Волонтеры Победы работают на постоянной основе более, чем с 50 тысячами ветеранов Великой Отечественной войны и пожилых людей.