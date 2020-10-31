Ивдель, Свердловская область, , 18:00 — REGNUM На севере Свердловской области грузовая машина врезалась в поезд. Об этом сообщил журналиста глава пресс-службы регионального УМВД Валерий Горелых.

По его словам, авария произошла на железнодорожной станции Ивдель-1 вечером 30 октября. Тягача «Фрит Лайнер» вынесло на пути, где и врезался в стоявший поезд. По предварительным данным, водитель не справился с управлением при съезде с уклона.

Чудом обошлось без жертв, поезд тоже устоял на рельсах, отметил Горелых. И добавил, что водитель 1991 года рождения ехал из Екатеринбурга в Ханты-Мансийск, вёз силос. А проживает он в городе Миассе. Оказалось, что при спуске у грузовика отказали тормоза. По факту управления транспортом без должного технического контроля против водителя открыли административное производство по части 1 статьи 11.23 КоАП РФ. Идёт расследование.