Иркутск, , 17:18 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 440, в том числе 12 человек скончались за последние сутки. Об этом 31 октября сообщает региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

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Общее число выявленных в регионе носителей SARS-CoV-2 составило 24 549 человек, причём 238 из них добавились только за последние сутки.

Госпитализированы 3877 пациентов (—5 за последние сутки). Выздоровели 19 634 пациента (+212 за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой — за прошлые сутки число выявленных случаев заражения составило 230.

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