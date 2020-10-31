Челябинск, , 17:13 — REGNUM В Челябинске после взрыва кислорода возле ковидного стационара горбольницы №2 эвакуировали 13 пациентов. Они перевезены в другую госпитальную базу, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона.

Трое из них подключены к аппаратам ИВЛ. Все пациенты перенесли транспортировку благополучно.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв и пожар произошли утром 31 октября. После этого были эвакуированы более 150 больных COVID-19, находившихся в стационаре. В их перевозке задействовали 19 бригад скорой помощи, в том числе четыре реанимационных и две бригады медицины катастроф, а также три комфортабельных автобуса и два микроавтобуса, закреплённых за областной станцией переливания крови.

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