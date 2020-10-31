Архангельск, , 17:13 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области выявлено 365 новых случаев COVID-19. Общее число носителей коронавируса с начала пандемии выросло до 20 945. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

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Среди новых заболевших — 137 архангелогородцев, 83 жителя Котласа и Котласского района, 36 жителей Новодвинска, 27 новых случаев выявлено в Северодвинске. Инфекция продолжает распостраняться в Приморском, Ленском, Вельском, Вилегодском, Красноборском, Каргопольском, Няндомском, Плесецком, Устьянском, Шенкурском, Холмогорском, Пинежском и Верхнетоемском районах области, а также в Коряжме и Мирном.

Всего на лечении с COVID-19 находятся 6594 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ежедневно в Архангельской области проводят от трех до четырех тысяч тестов на коронавирус.