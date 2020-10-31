Москва, 31 октября 2020, 17:07 — REGNUM В Москве объявлены имена 62 победителей Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — совместного проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ).
Победителями стали 62 участника из 29 регионов России. Их наставниками станут именитые рестораторы, отельеры и управленцы в сфере гостеприимства, а также представители органов государственной власти.
Он анонсировал старт второго сезона конкурса: «Мы приняли решение, что конкурс «Мастера гостеприимства» будет продолжаться. Как и в других проектах, которые реализуются на платформе «Россия — страна возможностей», перед запуском нового сезона мы обязательно проанализируем обратную связь от участников, от экспертов, от наших партнеров. Мы уже успели пообщаться с наставниками конкурса, попросили их дать свои предложения о том, что можно изменить, что можно улучшить, поэтому изменения в конкурсе точно будут. Мы хотим его сделать еще более практичным, предоставить больше возможностей участникам, но как это будет происходить, мы будем решать по окончании конкурса с участием всех, кто принимал в нем активную роль».
Читайте подробнее: Алексей Комиссаров: «Конкурс «Мастера гостеприимства» будет продолжаться»
Финалистов конкурса поприветствовала начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова: «Все участники конкурса — уже победители. Вклад каждого из вас делает сферу гостеприимства необходимой людям. Ваш энтузиазм и профессионализм — главное, от чего зависит успех нашей отрасли. Путешествовать по своей стране — самый увлекательный способ узнавать лучше ее историю, людей, природу. Благодаря нашей работе люди открывают для себя многие места заново, а в каких-то регионах бывают впервые. Это служит источником вдохновения и делает нашу жизнь наполненной и интересной».
От имени главы Ростуризма Зарины Догузовой Елена Лысенкова пригласила авторов 10 проектов, отобранных Ростуризмом, на персональную встречу в Федеральное агентство по туризму.
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев объявил о присуждении грантовой поддержки четырем проектам, разработанным финалистами конкурса, на общую сумму 5 005 000 рублей.
Участники также выиграли поддержку лучших проектов от Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства по делам молодежи, Русского Географического Общества и Роскосмоса, а также 1 миллион рублей от компании METRO Cash&Carry и поддержку лучших проектов от российского сервиса путешествий №1 Туту.ру. Кроме того, по результатам конкурса лучшие участники получили приглашение на обучение в РГУТиС, школу туризма Travel Business School, «Академию гостеприимства», Академию Слетать.ру, сертификаты на членство в Российском союзе туриндустрии, стажировку в туроператорской компании ANEX Tour, участие в выездном туре от Coral Business School и многое другое.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019 года. На конкурс было подано 20 935 заявок. Цель проекта — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства.
Напомним также, конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование».