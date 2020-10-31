Челябинск, , 17:03 — REGNUM В Свердловской области за 30 октября выявлено 278 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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В Екатеринбурге инфекция обнаружена у 151 гражданина. Также такие случаи есть в Алапаевском районе, Асбесте, Бисерти, Верхней Пышме, Карпинске и ряде других территорий.

Всего в регионе выявлено уже 36 212 заразившихся. А по выздоровлению пока выписаны лишь 28 303.