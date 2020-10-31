Магнитогорск, Челябинская область, , 16:54 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области по причине коронавирусной инфекции умерла медицинская сестра. Об этом сообщили журналистам в южноуральском минздраве.

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Это предварительная причина смерти. Женщине было 48 лет. Она работала в травмпункте горбольницы №3. Этому месту работы медик отдала более 30 лет жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай смерти медика с коронавирусной инфекцией был выявлен в Челябинской области в мае. С тех пор умерли уже более десяти медработников.