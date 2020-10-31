Абакан, , 16:43 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии было выявлено 144 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, за весь период — 6961. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба правительства республики.

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Показатель инфицирования на 100 тысяч населения достиг 1302,9. Суточный темп прироста — 2,1% (за семь дней — 1,4%). Умерли в регионе за сутки четыре пациента с диагнозом COVID-19. Общее число умерших с начала эпидемии достигло 69.

Под медицинским наблюдением в Хакасии в настоящее время находятся 2790 человек. У 99 пациентов заболевание протекает в тяжёлой форме, двое — подключены к аппаратам ИВЛ.

Выздоровели в регионе 5220 человек, в том числе за последние сутки — 82. Получают лечение 1295 человек, из них двое подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности в Хакасии, введённый в связи с угрозой распространения коронавируса, продлевается до 29 ноября 2020 года.

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