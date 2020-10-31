Москва, , 16:30 — REGNUM Более 15 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в субботу, 31 октября, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Задержка авиарейса Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, по состоянию на 16:27 мск в аэропорту «Шереметьево» задержано четыре рейса; в аэропорту «Домодедово» задержан один рейс, еще шесть отменено; в аэропорту «Внуково» отменено шесть рейсов.

Причины задержки и отмены авиарейсов в столичных аэропортах не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ опубликовали прогноз о том, что 31 октября в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в столице составит +7… +9 °С.

Читайте также: 31 октября в Москве ожидается до +9 °C, без осадков