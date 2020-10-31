Вашингтон, , 16:00 — REGNUM Более 99 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявили за минувшие сутки на территории США. Об этом 31 октября сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 99 321 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 9 048 247. Таким образом, в США зафиксировали рекордный показатель по инфицированию коронавирусом.

Также сообщается, что за минувшие сутки в США от COVID-19 скончались 1030 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 229,7 тыс.

При этом уточняется, что вылечились от нового заболевания в стране на сегодняшний день более 3,5 млн.

Напомним, что в минувшую пятницу в США общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 превысило отметку в 9 млн человек.

Читайте также: В США за сутки выявили свыше 73 тыс. случаев заражения коронавирусом