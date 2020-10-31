Тюмень, , 15:40 — REGNUM В Тюменской области за сутки скончались пятеро пациентов с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Скончалась 50-летняя женщина от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней субтотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний. Женщина 55-лет — от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии. Женщина 70 лет от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двухсторонней тотальной вирусной пневмонии.

Мужчина 59 лет скончался от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней тотальной вирусной пневмонии. Тюменец 72 лет от острой респираторной недостаточности на фоне двухсторонней субтотальной вирусной.

У всех скончавшихся были хронические заболевания. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 75 пациентов с коронавирусом.