Тюмень, 31 октября 2020, 15:27 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 149 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб 31 октября.

Лабораторные исследования на коронавирус
Лабораторные исследования на коронавирус
admtyumen.ru

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Днём ранее суточный прирост заражений составлял в регионе 144 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 31 октября зарегистрировано 13 398 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 8782 человек, 75 пациентов с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях региона на 31 октября 24 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких, 2017 человек — под медицинским наблюдением.