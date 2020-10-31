Киев, , 15:28 — REGNUM В повестке дня следующей сессии украинского парламента находится законопроект, который позволит полиции за нарушение санитарно-эпидемиологических мер, введенных в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции, штрафовать нарушителей на месте. Об этом 30 октября заявил в ток-шоу «Голос народа» на канале «112 Украина» главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«В повестке дня следующей сессии ВРУ (Верховной Рады Украины — ИА REGNUM) находится законопроект, который позволит Национальной полиции Украины составлять протокол и штрафовать уже сразу на месте нарушителя», — заявил он.

По словам главного санитарного врача Украины ношение маски здоровью человека не вредит. Он также отметил, что недавно были опубликованы результаты исследования, в которых говорится о позитивных и негативных моментах ношения защитной маски. При этом он заявил, что было доказано, что утверждение о том, что ношение маски может уменьшат концентрацию кислорода в крови является фейком. Ляшко подтвердил, что если маска качественная, допущенная к производству и является средством индивидуальной защиты с доказанной эффективностью, то она не вредит здоровью, а защищает.

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Напомним, на Украине за последние сутки выявили 8752 новых случая инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии на Украине был зарегистрирован 387 481 случай заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений заболевания, вызванного коронавирусом, в стране скончались почти 7200 человек.