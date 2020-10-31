Киев, 31 октября 2020, 15:28 — REGNUM В повестке дня следующей сессии украинского парламента находится законопроект, который позволит полиции за нарушение санитарно-эпидемиологических мер, введенных в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции, штрафовать нарушителей на месте. Об этом 30 октября заявил в ток-шоу «Голос народа» на канале «112 Украина» главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По словам главного санитарного врача Украины ношение маски здоровью человека не вредит. Он также отметил, что недавно были опубликованы результаты исследования, в которых говорится о позитивных и негативных моментах ношения защитной маски. При этом он заявил, что было доказано, что утверждение о том, что ношение маски может уменьшат концентрацию кислорода в крови является фейком. Ляшко подтвердил, что если маска качественная, допущенная к производству и является средством индивидуальной защиты с доказанной эффективностью, то она не вредит здоровью, а защищает.
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Напомним, на Украине за последние сутки выявили 8752 новых случая инфицирования коронавирусом. Всего с начала пандемии на Украине был зарегистрирован 387 481 случай заражения коронавирусной инфекцией. От осложнений заболевания, вызванного коронавирусом, в стране скончались почти 7200 человек.