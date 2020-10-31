Екатеринбург, , 14:56 — REGNUM Тело погибшего в Екатеринбурге Алексея Рябцева было найдено вечером 30 октября. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы свердловского управления МВД России Валерий Горелых.

Он отметил, что тревожное сообщение поступило с улицы Красноармейской. Смерть не носит криминального характера. Материал, собранный сотрудниками полиции, был передан в СКР.

Горелых добавил, что в последнее время Рябцев возглавлял общественный совет при УМВД Екатеринбурга и был принципиальным, строгим и справедливым руководителем. «Мне довелось знать этого человека. Я выражаю искренние соболезнования родным, близким и друзьям Алексея Юрьевича», — отметил Валерий Николаевич.

Горелых также добавил, что руководство УМВД Екатеринбурга поможет с организацией похорон. Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ сообщили о самоубийстве Рябцева. В предсмертной записке он написал, что устал болеть.

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