Салехард, , 14:44 — REGNUM На Ямале режим повышенной готовности продлён до 1 декабря 2020 года. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Продляется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, а также масочный режим, соблюдение социальной дистанции, сдача анализа на COVID-19 после более чем 10-дневного выезда за пределы региона.

Вахтовым работникам необходим отрицательный тест, сделанный не ранее, чем за пять дней до въезда в ЯНАО. Запрещается с 23:00 до 06:00 демонстрация кинофильмов, организация зрелищных и развлекательных мероприятий, оказание услуг общественного питания. Усилен режим дезинфекции на общественном транспорте, такси, а также в иных местах массового пребывания людей.

Услуги органов ЗАГС осуществляется только по предварительной записи. С 27 октября 2020 года социальные выплаты департамента и учреждений соцзащиты автоматически продлеваются до 1 марта 2021 года.