Салехард, , 14:26 — REGNUM На Ямале за сутки скончались четыре пациента с COVID-19. Об этом сообщает руководитель регионального оперативного штаба Татьяна Бучкова.

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«Это пожилые женщины из Пуровского района, Надыма и Салехарда не справились с инфекцией, течение которой осложнилось хроническими заболеваниями. К сожалению, интенсивная терапия и усилия докторов не дали результата», — прокомментировала ситуацию Татьяна Бучкова.

Всего с начала пандемии 145 пациентов с COVID-19 скончались.