Минск, , 15:21 — REGNUM В Белоруссии по состоянию на 31 октября численность выявленных случаев заражения коронавирусом достигла 98 482, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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86 663 пациента, ранее инфицированных коронавирусом, выздоровели. 980 пациентов скончались.

В Белоруссии с начала эпидемии провели 2 495 602 теста на наличие коронавирусной инфекции.

За сутки в Белоруссии выявили 983 случая заражения коронавирусом, 681 пациент был выписан по факту выздоровления, три человека скончались от осложнений, вызванных заболеванием. За сутки в Белоруссии провели 25 395 тестов на SARS-CoV-2.