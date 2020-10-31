Москва, , 14:12 — REGNUM Эксперты Народного фронта дали разъяснения по поводу перепрофилирования роддомов под специализированные клиники, в которых лечат больных коронавирусом. Данная тема привлекла внимание общественности, в интернете стали появляться петиции по этому поводу, поэтому необходимо разобраться — «это проблема или это решение проблемы».

Врачи обращают внимание на необходимую для лечения больных с коронавирусом инфраструктуру, которая имеется в роддомах.

«Кислород был к роддому подведен. Нам не надо было завозить дополнительное оборудование. Мы воспользовались нашим преимуществом», — рассказал заведующий гинекологическим отделением №1 ГБУЗ СК «Пятигорский МРД» Евгений Славицкий.

«У нас есть свободные койки и сейчас перепрофилирование роддома — очень правильный ход», — подчеркнул эксперт ОНФ, директор Западно-Сибирского медицинского ФМБА России Владимир Шутов.

Эксперт ОНФ, председатель Совета матерей Татьяна Буцкая на примере Омска и Пятигорска показала, что роддома по-прежнему доступны для беременных — от перепрофилированного роддома до ближайшего роддома ехать не больше 30 минут. Так, в Омске беременных будут доставлять в современный перинатальный центр, где женщине и ее ребенку окажут высокотехнологическую медицинскую помощь.

«Невозможно разместить больных там, где нет доступа к кислороду, что жизненно необходимо для лечения и выздоровления больных. Мы должны помнить, что тот кислород, который есть в родильных домах, спасает жизнь. Он может спасти жизнь вашей бабушке, вашей маме, вашему мужу. Перепрофилирование роддомов — это вынужденная мера. Мы должны подумать о своих близких, которые могут заболеть. Мы за жизнь, мы за жизнь каждого, и, надеюсь, что все это скоро закончится, и мы вернемся к нашему обыкновенному образу жизни», — сказала Татьяна Буцкая.