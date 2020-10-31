Челябинск, , 14:09 — REGNUM В Челябинске после взрыва кислорода на территории горбольницы №2 работает горячая линия. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Пожарная машина возле ГКБ №2 в Челябинске Ирина Юрина © ИА Regnum

Она действует по номеру областного минздрава (351) 240−15−16. Позвонив туда, граждане могут узнать, куда перевели их родственников, которые ранее находились в стационаре ГКБ №2.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар и взрыв произошли утром 31 октября. Более 150 ковидных пациентов перевели в другие учреждения. Пострадавших и погибших нет.

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