Салехард, , 14:06 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 183 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 31 октября сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 22 новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов, в Ноябрьске — 27, в Салехарде — 19, в Лабытнанги — 21, в Ямальском районе — 12

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составил 1824 случая.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 31 октября зарегистрировано 20 551 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 14 546 человек, 145 пациентов с COVID-19 скончались (на четыре человека больше, чем днём ранее).