Челябинск, , 13:58 — REGNUM В Челябинской области пройдут проверки всей кислородной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Поводом для проверок стали взрыв и пожар в кислородном блоке горбольницы № 2 Челябинска. Поручение минздраву области дал глава Южного Урала Алексей Текслер. Проверки нужно начать уже сегодня, 31 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл сегодня утром. Пострадали здание больницы и расположенный рядом девятиэтажный дом. Среди людей пострадавших и погибших нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности.

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