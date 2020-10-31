Челябинск, , 13:51 — REGNUM В горбольнице №2 Челябинска в течение суток перед взрывом и пожаром были умершие. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Всего на госпитальной базе скончались пять граждан, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар и взрыв кислорода произошли 31 октября. Более 150 пациентов с коронавирусом эвакуировали. В ряде СМИ прошла информация о том, что якобы двое пациентов умерли при эвакуации. Однако власти опровергли эти сведения.

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