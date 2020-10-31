Нур-Султан, , 13:56 — REGNUM В Казахстане за сутки выявили 461 лабораторно подтвержденный случай инфицирования коронавирусом, сообщает 31 октября пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Также в республике выявили 172 пациента с симптомами COVID-19, результат теста на SARS-CoV-2 у которых оказался отрицательным.

В республике за сутки зарегистрировали шесть летальных случаев, связанных с осложнениями COVID-19. У двоих скончавшихся пациентов результат теста на коронавирус был отрицательным.

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По состоянию на 31 октября в Казахстане 3795 пациентов продолжают получать лечение. 306 из них — дети.

2337 инфицированных находятся на лечении в стационарах медицинских учреждений, 1458 пациентов лечатся амбулаторно. Врачи оценивают состояние 128 пациентов как тяжелое, одиннадцати — как критическое. Двадцать пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

На текущий момент с начала пандемии в Казахстане было зарегистрировано 111 953 лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом. 1848 пациентов, результат теста на SARS-CoV-2 у которых оказался положительным скончались.

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Также в республике с 1 августа по 31 октября 2020 года зарегистрировали 37 746 пациентов с симптомами COVID-19, результат теста на SARS-CoV-2 у которых оказался отрицательным. С 1 августа по 31 октября скончался 401 пациент с отрицательным результатом теста на коронавирусную инфекцию.