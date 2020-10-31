Киев, , 13:34 — REGNUM В вооруженных силах Украины зарегистрировали шестнадцатый случай смерти от осложнений, вызванных COVID-19. Умершим оказался работник ВСУ, ранее госпитализированный в одно из медицинских учреждений ВСУ, сообщает 31 октября пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

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За минувшие сутки в ВСУ зарегистрировали 159 новых случаев заражения коронавирусом. 34 инфицированных военнослужащих находятся в военно-медицинских учреждениях. Остальные 125 зараженных лечатся дома под контролем врачей (14 из них — работники ВСУ, 111 — военнослужащие).

На текущий момент в вооруженных силах Украины коронавирусом инфицированы 1639 человек. За весь период эпидемии в ВСУ выздоровели 4096 человек.

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Напомним, на Украине за истекшие сутки зарегистрировали более 8700 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом в стране за весь период эпидемии в общей сложности зарегистрировали почти 387,5 тысяч инфицирований SARS-CoV-2.