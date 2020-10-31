Красногорск, , 13:15 — REGNUM Министерство социального развития Подмосковье наделили правом приостанавливать деятельность подведомственных учреждений. Соответствующие нормы прописаны в постановлении губернатора Московской области от 31 октября.

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Аналогичные полномочия предоставлены региональному министерству государственного управления, которое сможет, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, принимать решения о переводе МФЦ на режим работы по записи. Записаться будет возможно как через портал РПГУ, так и по телефону горячей линии 8−800−550−50−30.

Главное управление ЗАГС Подмосковья также получило полномочия переводить органы ЗАГС на режим работы по записи. Записаться будет возможно как через портал ЕПГУ, так и по телефонам отделов ЗАГС.

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