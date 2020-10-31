Красногорск, , 13:33 — REGNUM Режим обязательной самоизоляции из-за пандемии коронавируса вводят со 2 ноября власти Московской области. Об этом 31 октября сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

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По словам главы Московской области, в данный момент наиболее сложная ситуация с койками при лечении COVID-19, вызываемого коронавирусом, наблюдается с гражданами старше 65 лет, которые болеют тяжелее и дольше

«У нас была рекомендательная мера по нахождению дома наших старших. С понедельника (2 ноября) мы введем обязательную», — сказал Воробьев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 18140 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.