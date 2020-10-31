Челябинск, , 12:58 — REGNUM Жители расположенного рядом с ГКБ №2 в Челябинске дома эвакуированы. Об этом пишут СМИ.

Как сообщил на брифинге губернатор региона Алексей Текслер, для проживания им временно будет предоставлено другое помещение. Он добавил, что в ряде квартир выбило стёкла. Также был поверхностный пожар.

Отметим, сейчас дом будут обследовать и восстанавливать. Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в кислородной будке горбольницы произошёл пожар и раздался взрыв. Из стационара эвакуировали 158 ковид-пациентов.

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