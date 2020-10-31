Красногорск, , 13:00 — REGNUM В Подмосковье вводятся дополнительные ограничения с целью предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции. Соответствующие нормы прописаны в постановлении губернатора Московской области от 31 октября.

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В рамках перечисленных в документе мер со 2 ноября в регионе начнёт действовать обязательная изоляция граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Это ограничение будет действовать до 15 ноября, если не будет продлено в дальнейшем.

При этом социальные карты блокировать не планируется.

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