Челябинск, , 12:46 — REGNUM В Челябинске после взрыва кислорода и пожара в кислородной будке ГКБ №2 возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Его завели по факту халатности. Сейчас идут следственные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 31 октября в будке возле ковидного стационара. Из здания эвакуировали 158 пациентов. Пожар уже потушен. Пострадавших нет.

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