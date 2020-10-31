Севастополь, , 12:42 — REGNUM В Севастополе за минувшие сутки подтвердили 79 новых случаев заражения, что на один случай меньше, чем сутками ранее. Об этом 31 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.

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«По состоянию на утро 31 октября зарегистрировано 79 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 20 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, 56 человек — на амбулаторном лечении. Заболевшие — местные жители в возрасте от 10 до 79 лет. 149 человек выписаны после выздоровления», — сообщили в пресс-службе.

За сутки скончались три пациента, это женщины в возрасте 72 и 78 лет и мужчина в возрасте 51 года. Течение болезни во всех случаях осложнялось сопутствующими хроническими заболеваниями.

За период пандемии в Севастополе заражение коронавирусом подтвердилось у 2397 человек, выздоровели из них 1569 человек, 68 умерло. В стационарах города на 31 октября находятся 256 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19, 463 человека лечатся амбулаторно.