Челябинск, , 12:37 — REGNUM Взрыв и пожар в кислородной будке горбольницы №2 Челябинска не повлёк ни пострадавших, ни жертв. Об этом журналистам заявили в мэрии города.

Отметим, сообщения о гибели людей появились в ряде местных СМИ. Однако на местном уровне их опровергли. По данным регионального минздрава, из-за ЧП также никто не погиб. .

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в кислородной будке взорвался кислород и возник пожар. Все находившиеся в ковидном стационаре пациенты были распределены по иным госпитальным базам.

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